Libye: le président nigérien Mohamed Bazoum plaide pour le maintien des élections le 24 décembre

Mohamed Bazoum, le président du Niger. (image d'illustration) AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le président du Niger est à New York pour présider le Conseil de sécurité et le débat sur l’impact qu’ont le terrorisme et le changement climatique sur la sécurité. Ce jeudi, il s'est attardé sur la situation au Sahel et la problématique de la Libye et il a plaidé pour le maintien des élections à la date prévue.