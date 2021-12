Présidence française de l'UE: les ambitions de Macron avec l'Afrique

60 % des demandeurs d'emploi en Afrique ont entre 15 et 24 ans. ©SEYLLOU SEYLLOU DIALLO / AFP

Une Europe puissante et pleinement souveraine : c’est l’ambition de la présidence française du Conseil de l’Union européenne qui commence en janvier. Le président Macron a présenté jeudi ses priorités pour ces six mois d'un mandat qui s'annonce ambitieux. Emmanuel Macron appelle de ses vœux un « new deal » pour l’Afrique et annonce un sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne à Bruxelles les 17 et 18 février prochains.