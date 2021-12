Procès «Apollo 21» à Madagascar: l’artiste chanteur Yvon Sareraka auditionné

Devant l'entrée de la salle d'audience. Gendarmes, militaires et policiers, en civil ou non, surveillent les allées et venues des participants au procès. Malgré les demandes des avocats de la défense, les journalistes n'ont pas été autorisés à enregistrer, filmer ou prendre des photos durant l'audience.

© SarahTétaud / RFI