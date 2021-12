Soudan: plus de 130 morts au Darfour dans des violences après un différend entre éleveurs

Le conflit a débuté dans le Jebel Moon, puis il a gagné le comté de Kreinik et maintenant celui de Sirba et nous craignions qu’il ne continue à s’étendre, car les forces qui s’affrontent sont en train de recruter et de se préparer à de nouvelles attaques. Habituellement, ce genre de conflits ne concerne que quelques personnes, mais cette fois l’ampleur des tueries est plus importante. Elles semblent plus organisées, comme si chaque camp essayait chaque fois de faire plus de victimes, y compris des femmes et des enfants. Des maisons aussi ont été brulées. Le problème c’est que de nombreux blessés sont inaccessibles, car la route principale n’est pas sure. Les médecins luttent pour leur venir en aide. Et nous nous attendons à ce que de nouveaux blessés meurent parce qu’ils n’auront pas pu être transférés à el-Geneina où se trouvent les infrastructures médicales.