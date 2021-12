Togo: plus d'un an après sa mort, l'hommage de Lomé à Apollinaire Yaovi Agboyibor

Apollinaire Yaovi Agboyibor, en juin 2008. PIUS UTOMI EKPEI / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Plus d’un an après son décès à Paris, la dépouille de Me Apolinaire Yaovi Agboyibor, avocat de métier, ancien Premier ministre du Togo, est arrivé dans son pays d'origine, mardi dernier. Les cérémonies d’hommage ont commencé jeudi au barreau de Lomé en présence de plusieurs avocats