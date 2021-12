Affaire Chebeya en RDC: deuxième comparution de Paul Mwilambwe depuis son retour au pays

Le défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya, dont le corps sans vie fut retrouvé dans une voiture à Kinshasa en RDC en 2010 (image d'illustration). Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Pour la deuxième fois depuis son retour au pays, Paul Mwilambwe a comparu, hier, vendredi 10 décembre, devant la Haute-Cour militaire, à la prison de N’dolo. Mercredi, ce colonel de la police, condamné à la peine capitale au premier degré a accusé le général John Numbi comme étant le planificateur de ce crime et cité comme donneur d’ordre l’ancien président, Joseph Kabila. Hier, l’audience a été réservée à la confrontation entre Paul Mwilambwe et sept autres policiers et un militaire impliqués dans l’assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana le 1er juin 2010.