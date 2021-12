Le concours Miss France, jugé rétrograde et sexiste, évolue lentement

Jugé rétrograde, le concours Miss France compte évoluer notamment sur les sujets d'accueillir des candidates transgenres. © LOIC VENANCE/AFP

Le concours de Miss France, qui a lieu ce samedi 11 décembre, est un rendez-vous devenu presque aussi traditionnel que Noël. Mais plus les années passent et plus le programme fait polémique : ringard, rétrograde, misogyne...