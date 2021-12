Le magistrat sénégalais Mame Mandiaye Niang, adjoint du procureur Karim Khan à la CPI

L’Assemblée des États parties à la Cour pénale internationale a élu les deux adjoints du procureur général Karim Khan. La magistrate fidjienne, Nazhat Shameen Khan et le Sénégalais Mame Mandiaye Niang seconderont le nouveau procureur en poste depuis le mois de juin.

Avec notre correspondante à La Haye, Stéphanie Maupas

Le magistrat sénégalais n’est pas totalement inconnu de la justice internationale. Procureur général de la cour d’appel de Saint Louis, au Sénégal, Mame Mandiaye Niang a fait ses premiers pas dans la justice internationale en enquêtant sur le génocide rwandais pour le tribunal d’Arusha. Il a ensuite grimpé les échelons jusqu’à devenir juge au tribunal pour l’ex-Yougoslavie en 2013. Voilà pour le profil international du nouveau procureur adjoint.

En défendant sa candidature, le magistrat sénégalais a revendiqué 34 années d’expérience.

Au Sénégal, où il a été juge et procureur, Mame Mandiaye Niang avait notamment conduit des négociations gouvernementales avec plus de dix pays sur l’extradition et l’entraide judiciaire. Une expérience qui pourrait lui servir à La Haye. Sans force de police, le plus grand défi de la Cour pénale internationale est bien d’obtenir la coopération des États.

Le nouveau procureur, Karim Khan, a entamé une réforme de son bureau. Chacun de ses deux adjoints prendra en charge la moitié des dossiers d’enquête ouverts dans quinze pays. Au cours d’une rencontre avec la presse jeudi, Karim Khan a expliqué qu’il devrait rapidement faire des choix, d’abandonner ou de geler certains dossiers, faute de moyens ou encore de coopération.

