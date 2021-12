Manifestation au Tchad pour réclamer un dialogue national plus inclusif

Des manifestants défilent pacifiquement dans les rues de Ndjamena le 11 septembre 2021. AFP - DJIMET WICHE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après plusieurs reports, la coalition d’opposition Wakit Tama et plus d’un millier de manifestants ont marché ce samedi 11 décembre pour réclamer une transition plus inclusive. Autrement dit, que toutes les composantes de la société tchadienne soient associées au dialogue national en préparation.