La condamnation de Reckya Madougou très commentée au Bénin

Les Béninois ont suivi avec grand intérêt les deux gros dossiers de la session criminelle de la Cour de répression des infractions économiques (Criet). Cette cour a condamné l’opposant et constitutionnaliste Joël Aïvo à dix ans de réclusion ; samedi matin, la candidate du parti Les Démocrates a écopé de vingt ans et 50 millions de FCFA d’amende. Réactions de Béninois recueillies dans les rues de Cotonou.

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Samedi, un peu partout, la condamnation de Reckya Madougou, reconnue coupable de complicité d'actes terroristes par la Criet, était au cœur des conversations.

Alioune Tine, ancien responsable d'Amnesty International en Afrique de l'ouest et fondateur du think thank Africajom Center, estime que cette condamnation n'a pas de sens, qu'elle est politique. Il demande la libération immédiate de Reckya Madougou mais également des opposants politiques.

[...] Des hommes politiques de l'opposition qui ont été condamnés à des peines qui défient tout bon sens [...] Nous assistons de plus en plus à une espèce de criminalisation de l'opposition ou de l'activisme politique, parce qu'il y a des menaces beaucoup plus profondes avec on le sait les attaques qui ont eu lieu au Bénin qui doivent amener le chef de l'Etat à l'union [...] Alioune Tine

Le verdict et les infractions sont les deux choses les plus commentées. Ibrahim n’a rien raté de ce qui s’est passé à la Criet vendredi. Elle a été condamnée à tort, dit-il, surpris par les infractions : « Depuis que je la connais, elle ne peut pas faire ce genre de choses. Ce que les gens ne font pas, on dit qu’ils ont fait. On a vu comment elle est, c’est une battante. Cette condamnation est injuste. »

Dans un quartier populaire de Cotonou, un groupe de taxi motos, blouse jaune et engins à l’arrêt, débattent avec passion sur le cas Madougou. Ce conducteur se définit comme légaliste, voici son décryptage : « Ce n'est pas un individu quelconque qui l'a condamnée, ce sont les spécialistes de la loi qui ont estimé qu'elle a commis une faute. Cela servira de leçon à d'autres. »

Le parti Les Démocrates, formation de Reckya Madougou, a tenu un conseil national extraordinaire quelques heures après la condamnation de leur championne. Dans une déclaration, Eric Houndte a dénoncé une justice expéditive et un instrument politique pour écraser les adversaires.

Vendredi lors de ses réquisitions, le procureur spécial de la Criet affirmait que « l’infraction de terrorisme n’a rien à voir avec la politique ».

