Les transitions malienne et guinéenne au menu du repas d'ouverture du sommet de la Cédéao

Une affiche du meneur des putschistes et actuel chef de l’État guinée, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, à Conakry, le 11 septembre 2021. © AFP - JOHN WESSELS

RFI

Ouverture ce dimanche à Abuja au Nigeria du 60e sommet ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la Cédéao. Au programme : les questions liées aux réformes pour rendre plus performantes l’institution sous-régionale, mais également la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région. Les chefs d’État et de gouvernement examineront les rapports sur la situation politique au Mali et en Guinée. Sur ces deux derniers points, les tractations ont commencé dès samedi soir.