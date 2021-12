Togo: des journalistes poursuivis pour outrage à l'autorité et propagation de propos mensongers

Le Palais de justice de Lomé en 2011 (Image d'illustration). AFP - EMILE KOUTON

Texte par : RFI Suivre

Au Togo, les directeurs de publication des journaux « L'Alternative » et « Fraternité », Ferdinand Ayité et Joël Egah ont été placé sous mandat de dépôt, vendredi 10 décembre, par le juge d'instruction. Un troisième journaliste, Isidore Kouwonou lui est placé sous contrôle judiciaire. Suite à la plainte de deux ministres du gouvernement, ils sont accusés d'outrage à l'autorité et propagation de propos mensongers. Leur avocat Me Elom Kpade est consterné par la tournure des choses.