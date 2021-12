Bénin: l'opposition mobilisée après la lourde condamnation de Reckya Madougou

Des supporters de Reckya Madougou réunis à Porto-Novo. (image d'illustration) Yanick Folly AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les réactions s’enchaînent après la condamnation de l’opposante Reckya Madougou à 20 ans de prison. Il y a de la sidération chez les Béninois et de l'indignation au sein de l’opposition, toutes tendances confondues. Le parti Les Démocrates de l’opposante a évoqué cette condamnation au cours d’un conseil national extraordinaire, tenu samedi 11 décembre. Une réunion pour désapprouver et dénoncer une justice qui serait aux ordres et écraserait les adversaires du pouvoir.