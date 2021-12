Côte d'Ivoire: encore beaucoup à accomplir dans le processus de réconciliation nationale

Abidjan, 14 avril 2011. Dans un marché saccagé par les pillards. © Reuters/Finbarr O'Reilly

La Fédération internationale pour les droits humains et ses organisations ivoiriennes membres, la Lido et le MIDH, ont conduit une mission de plaidoyer et multiplié les rencontres pendant quatre jours. L'objectif était de faire le point sur l’état du processus de réconciliation et sur la lutte contre l’impunité, dix ans après la crise post-électorale de 2010-2011. Selon elles, les victimes ont été oubliées par le régime ivoirien et la justice, trop corrompue, ne remplit pas son rôle.