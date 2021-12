Congo-B: les six morts du commissariat central de Brazzaville ont été torturés, selon une autopsie

Un policier congolais en faction à Brazzaville (image d'illustration). © FLORIAN PLAUCHEUR / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans la nuit du 4 au 5 novembre, six personnes ont été retrouvées mortes dans les geôles du commissariat central de Brazzaville. Elles étaient sous mandat de dépôt et leur mort serait due à la surpopulation carcérale, d’après le gouvernement. Une thèse contredite par les autopsies réalisées à la demande d’une ONG locale et qui font état de tortures.