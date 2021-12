Mauritanie: l'ancien président Aziz, toujours incarcéré, demande à Ghazouani d'intervenir

Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani (à gauche) et son prédécesseur, Mohamed Ould Abdel Aziz (à droite). © AFP - Seyllou / Montage RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz demande à son successeur, Mohamed Ould Ghazouani, de ne plus « être le témoin passif d’une injustice ». Dans une lettre datée du 8 décembre, publiée dans la presse mauritanienne et authentifiée pour RFI par ses avocats, il dénonce l’enquête judiciaire dont il est l’objet. Aziz est incarcéré depuis le 22 juin pour ne pas avoir respecté les règles de son contrôle judiciaire. Il est accusé d’enrichissement illicite, recel et blanchiment d’argent au cours des dix années où il était au pouvoir. Pour lui, cette affaire relève du complot politique.