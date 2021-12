RDC: les prisionnières violées à Lubumbashi décrivent l'horreur lors du procès

Photo de la prison de Kasapa, à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. © Sonia Rolley / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus d’un an après les viols subis par une vingtaine de femmes détenues à la prison de Kasapa à Lubumbashi, le procès se poursuit. Lundi 13 décembre, les 20 plaignantes ont été confrontées aux prévenus accusés non seulement de viols mais aussi d’incendies criminels et de tentative d’évasion. Ils risquent plus de 20 ans de prison. Ces femmes détenues avaient été violées lors d’un soulèvement de prisonniers dans la nuit du 25 au 26 septembre 2020.