Tchad: après les affrontements de Kousséri, 30 000 réfugiés camerounais à N'Djaména

Des Camerounais ayant fui les violences de Kousséri se sont réfugiés à Ndjamena et dans sa banlieue, au Tchad, ici le 9 décembre 2021. REUTERS - Mahamat Ramadane

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Selon le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ils sont près de 30 000 Camerounais à avoir trouvé refuge dans la capitale tchadienne et sa périphérie, fuyant les affrontements au Nord Cameroun après un conflit intercommunautaire. Arrivés depuis quelques jours, ils ont bénéficié de la solidarité des particuliers et de certaines organisations. Pendant ce temps, le gouvernement tchadien et ses partenaires essayent de mobiliser les ressources pour leur porter assistance.