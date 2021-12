Burkina Faso: Lassina Zerbo nomme le nouveau gouvernement

Le Premier ministre burkinabè Lassina Zerbo a formé sa nouvelle équipe gouvernementale dans la soirée du lundi 13 décembre. Elle est composée de 25 membres, dont 23 ministres et 2 ministres délégués. Cette équipe « resserrée » enregistre le départ de 19 ministres et la création de nouveaux ministères.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

Le ministre d’État Zéphirin Diabré reste à la Réconciliation nationale. Le général de brigade Aimé Barthelemy Simporé conserve le portefeuille des Armées et des Anciens combattants.

En plus de la sécurité, Maxime Koné se voit confier l’Administration du Territoire et la Décentralisation. Rosine Coulibaly remplace Alpha Barry au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’extérieur.

Smailla Ouedraogo signe également son retour au gouvernement. Il est au ministère de la Transition écologique et de l’environnement. Ousseni Tamboura est maintenu à la Communication, mais il aura la tâche de veiller au développement de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Fati Ouedraogo Zizien fait son entrée au gouvernement avec le portefeuille de la Solidarité nationale et l’Action humanitaire. Abdoulaye Bamogo occupe le nouveau ministère de la Prospective et des Réformes structurelles.

Le nouveau porte-parole du gouvernement est le professeur Alkassoum Maïga, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Le nouveau ministre des Infrastructures et du Désenclavement est Ollo Franck Kansié. Christophe Ilboudo est en charge du Développement industriel et du Commerce.

L’ex-président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankaono, est en charge des Sports, de l’Autonomisation des Jeunes et de l’Emploi.

Moussa Kaboré est le ministre de l’Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles, de la Mécanisation et des Ressources animales et halieutiques.

Pas de changement au niveau de la Santé, de l’Éducation nationale, de la Fonction publique, du Développement urbain et des Transports, entre autres.

Prise de fonctions

Plus tôt, dans la journée de ce lundi, le tout nouveau Premier ministre, nommé vendredi dernier 10 décembre, prenait ses fonctions à Ouagadougou. Lassina Zerbo, ex-haut fonctionnaire des Nations unies, a hérité des dossiers en instance, surtout ceux liés à la crise sécuritaire. Il a salué le travail de l’ancien chef du gouvernement, durant ces trois dernières années à la tête du pays. Lassina Zerbo s’est engagé à amorcer un changement dans la gestion des affaires.

Après quelques minutes d’entretien sur les dossiers en cours, le paraphe des documents, le désormais ancien Premier ministre Christophe Dabiré a transmis les dossiers à son successeur.

« Je suis là à votre service, au service Burkina Faso, à un mon moment critique, pour un changement de paradigme », a précisé le Premier ministre Lassina Zerbo avant d’ajouter : « J’en appelle à la cohésion, à la tolérance, au pardon pour que l’on puisse s’unir parce que c’est à l’unisson que nous pourrons vaincre ou être mieux engagés contre le terrorisme. »

Sa première mission fut celle de former un gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président Roch Marc Christian Kabore, et surtout, proposer des solutions à la crise sécuritaire.

« Ma mission, c’est celle qui est dictée par le peuple, en ce moment précis de l’histoire du Faso, a déclaré Lassina Zerbo. Je ne ménagerai aucun effort. Il faut continuer l’œuvre entamée et être à l’écoute de tout le peuple et on essayera de contacter toutes les composantes pour que l’on puisse simplement nous comprendre et gagner la confiance du peuple. »

► À lire aussi: Burkina Faso: Lassina Zerbo nommé Premier ministre

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne