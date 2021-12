Togo: organes de presse et société civile exigent la libération des prisonniers politiques

Vue de Lomé, capitale du Togo (image d'illustration). Creative commons Flickr CC BY-NC 2.0 Joshua Turner/Climate Centr

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Togo, les arrestations se poursuivent dans les milieux de la presse et de la société civile. Depuis vendredi 10 décembre, trois journalistes et un activiste ont été inquiétés. Dans un communiqué, l'ONG Amnesty International dénonce ce qu’elle qualifie d’arrestations « arbitraires » et accusent les autorités de vouloir « faire taire les voix critiques ». Dans la capitale Lomé, organisations de presse et société civile se mobilisent pour exiger leur libération.