Cinéma: «Tilo Koto», peindre pour ne pas sombrer

Yancouba Badji dans le documentaire «Tilo Koto» de Sophie Bachelier et Valérie Malek qui sort ce mercredi 15 décembre sur les écrans. © Sophie Bachelier

Texte par : Isabelle Le Gonidec 5 mn

Tilo Koto, ça signifie « sous le soleil » en mandingue. Yancouba Badji a marché « sous le soleil de la terre et de la mer », de sa Casamance natale à la Tunisie où il s'est échoué, faute de pouvoir passer en Europe. Il raconte son voyage et sa détention en Libye sous le regard bienveillant de Sophie Bachelier et Valérie Malek, les réalisatrices, et dans ses tableaux. Pour que les jeunes Africains ne partent plus au risque de se perdre loin de leur terre.