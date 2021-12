Cuisine: le thiéboudiène sénégalais inscrit au patrimoine culturel immatériel

À un moment donné, on voyait qu'on commençait vraiment à dévaloriser ce plat, parce qu'actuellement, on y ajoute des ingrédients, des produits chimiques qui ne collent pas avec le vrai thiéboudiène qu'on a ici à Saint-Louis. C'est pourquoi d'ailleurs on s'est battu pour que ce soit classé, qu'on puisse valoriser et préserver ce plat qui nous tient a cœur, ou qu'au niveau international, ce soit connu