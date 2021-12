Procès Apollo 21 à Madagascar: quand les pièces à conviction disparaissent...

A Madagascar, énième rebondissement dans le procès Apollo 21, du nom du présumé complot monté contre le régime et son président. Cette septième journée a été consacrée à l’étude des pièces à conviction de 4 des 20 accusés. Des accusés qui déplorent l’absence de matériel informatique pourtant saisi lors de leur arrestation, et qui dénoncent également des manipulations et modifications de preuves.

de notre correspondante à Antananarivo,

« C'est une grossière et stupide manipulation ! C'est indigne d'un Etat ! » s’exclame fou de rage, l’accusé français Philippe François. « Comprenez ma colère, Mme la Juge, elle ne s'adresse pas à vous, mais c'est une manipulation de preuves qui fait déborder le vase, déjà bien rempli … »

A l’origine de cet emportement : l’ordinateur de l’accusé, saisi lors de son arrestation à l’aéroport le 20 juillet, et absent des pièces à conviction.

Scénario identique pour Paul Rafanoharana, le Franco-Malgache, - qui se présente de lui-même comme l’accusé principal - dont l’ordinateur et le smartphone étaient hier mardi également introuvables.

« Mme la Présidente, l’interpelle-t-il, d'où sort le projet Apollo 21 ? De mon ordinateur. Or il se trouve qu'au 7ème jour du procès, la justice est dans l'incapacité de nous présenter les pièces à conviction. Comment peut-on m'accuser de quelque chose que l’on ne peut pas prouver ? ».

Pour Maître Aliarivelo Maromanana, défenseur de Sareraka, autre accusé au procès, la situation est ubuesque : « La cour n’est même pas apte à présenter la pièce maîtresse, l’ordinateur qui est censé avoir contenu le fameux document ! Alors que c’est cette pièce qui a fait en sorte que ce procès ait lieu. C’est entaché de vices de procédure. Il n’y a pas eu d’ordre de perquisition comme le code de procédure pénale malgache l’impose. Pas de PV (Procès verbal, NDLR) de saisie contradictoire. Ça confirme bien la nullité de toute la procédure, que nous avons tenté, nous les avocats, de soulever depuis le début du procès. »

► À lire aussi : au Procès «Apollo 21» à Madagascar, les charges contre les accusés apparaissent bien ténues

Pour Philippe François, il s’agit d’une élimination pure et simple des pièces à décharge. Dans son téléphone, il peine à retrouver des mails contenant des business plans envoyés à des prospects. Il veut prouver que Tsara First, la société créée il y a un an avec ses associés Paul et Aina, n’est pas une société écran. Mais là encore, c’est la stupéfaction. « On a effacé plein d’échanges, de messages, contenant les business plans. Tout ça, de manière à ce que je n’ai pas d’éléments à décharge. Ça confirme ma thèse qui est que mon ordinateur a été subtilisé pour faire disparaître mes preuves ! »

D’autres documents, en revanche, sont apparus sur sa clé USB. Des copies du budget « du projet Apollo » rédigé par Paul, datées … du 21 juillet, soit au lendemain de son arrestation, quand le prévenu n’avait alors plus accès à son matériel.

L’ex-colonel de l’armée de terre française ne cache plus son mépris vis-à-vis des avocats généraux. « En manipulation des preuves, vous avez des progrès à faire, c’est pitoyable !, lance-t-il aux trois représentants du ministère public. Ma confiance, vous ne la méritez pas, monsieur l’Avocat général », conclut-il.

Quelques minutes plus tard, Aina Razafindrakoto, le 3ème associé, s’exclame, en consultant son téléphone qu’il n’a plus eu entre les mains depuis cinq mois. « Ça alors ! L’application Whatsapp a été désinstallée ! » Et avec elle, ce sont des centaines de messages qui disparaissent également …

« Chaque jour, il y a une surprise ! » s’indigne Me Aliarivelo. « Il y a des pièces qui sortent de nulle part, qui n’ont jamais été présentées (en référence au fameux PV de l’enregistrement clandestin d’une conversation présumée entre Paul, son épouse et la mystérieuse « Dame F » et intégré comme pièce à charge au 5ème jour de l’audience, NDLR). Et pleins d’objets personnels des accusés qui disparaissent comme par enchantement ! »

Un autre avocat confie à RFI : « c’est étonnant tout de même … A chaque fois que les accusés ont déploré la disparition de preuves, l'accusation n'a eu aucune réaction. »

Vers 17h, dans la salle d’audience n°4 de la cour criminelle, les esprits s’échauffent. Une altercation éclate entre l’un des avocats de Paul Rafanoharana et le ministère public.

« Vous dites, monsieur l’Avocat général que ce n’est pas grave s’il n’y a pas toutes les pièces à conviction … ». « Oui, répond l’intéressé, on peut toujours montrer d’autres pièces et les amener demain ! ». « Mais c’est aujourd’hui qu’il les fallait ! » persiste, ulcéré, l’avocat de la défense.

Ce mercredi, la présentation des pièces à conviction des autres accusés devrait continuer. Suivie ensuite des réquisitions du parquet général.

► À lire aussi : à Madagascar, ambiance tendue lors du procès de l’affaire «Projet Apollo 21»

