Côte d'Ivoire: reprise du dialogue politique avec les élections de 2023 en ligne de mire

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, ici le 13 janvier 2016. © ISSOUF SANOGO/AFP

Texte par : RFI

Le dialogue politique redémarre ce jeudi 16 décembre en Côte d’Ivoire avec une rencontre entre le gouvernement et les principaux partis politiques. Il s’agit du troisième en moins de trois ans, avec à chaque fois un Premier ministre différent. Le premier, initié par Amadou Gon Coulibaly début 2019, avait duré six mois dans un climat pré-éléctoral tendu. Le deuxième, il y a un an, sous la houlette d'Hamed Bakayoko, avait permis d’apaiser les tensions politiques exacerbées par la présidentielle de 2020. Cette fois, Patrick Achi est à la manœuvre. Et il s’agit notamment de préparer les élections locales de 2023.