Madagascar: le nouveau terminal d'Antananarivo enfin inauguré

À Madagascar, le nouveau terminal international de l'aéroport de la capitale, Antananarivo, ouvre enfin ses portes. Une ouverture qui marque la fin du bras de fer entre le consortium français Ravinala Airports et l'État malgache.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

Deux ans après la fin des travaux, ce nouveau terminal international de plus de 17 000 m2, qui peut accueillir 1,5 million voyageurs par an et de nouvelles compagnies aériennes internationales, entre enfin en service.

En effet, le consortium formé par les groupes Meridiam, Aéroport de Paris, Bouygues et Colas, avait obtenu en 2016, sous la présidence de Hery Rajaonarimampianina, une concession de 28 ans pour la gestion et le développement des aéroports de la capitale et de Nosy Be. Il y était aussi inclus la construction d'un nouveau terminal pour Antananarivo.

Après plusieurs mois de divergences et de négociations, un avenant au contrat a été signé par l'exécutif actuel et le consortium, le mercredi 15 décembre. Et le nouveau terminal a pu être inauguré ce jeudi 16 décembre.

« Durant ces derniers mois, il y a eu beaucoup de réunions que nous avons menées pour que la nation ne soit pas pénalisée. Même si les dirigeants passent, ils doivent veiller à l'intérêt des Malgaches et des entreprises nationales », a lancé le président Andry Rajoelina, lors de la signature de l'avenant au contrat, au palais présidentiel. Le président n'a pas assisté à l'inauguration.

« Je remercie le président qui a participé et présidé à ces discussions que nous avons eues pour, justement, rétablir cette confiance et ce partenariat entre nos sociétés Ravinala et la République de Madagascar », a déclaré Thierry Déau, fondateur et PDG de Meridiam, principal actionnaire de Ravinala Airports (45%), lors de cette signature. Pour le consortium français, qui a investi 220 millions d'euros dans ce projet, l'exploitation du site, cinq ans après la pose de la première pierre, est un soulagement.

De nombreuses concessions

Dans un communiqué, publié jeudi 16 décembre, Meridiam évoque « un accord inédit et gagnant-gagnant ». Mais Ravinala Airports a dû consentir à la révision de plusieurs points du contrat en faveur de la partie malgache. Les redevances fixes que Ravinala doit payer vont augmenter. Ajoutées aux autres taxes, elles rapporteront près de 400 millions d'euros aux caisses de l'État. Une partie des dettes de la compagnie nationale Air Madagascar doit être abandonné et les droits de stationnements des avions de cette dernière sont baissés de 50%. Initialement exclu, l'État malgache entre aussi au conseil d'administration du consortium et se voit accorder deux sièges.

