Procès Apollo 21 à Madagascar: perpétuité requise pour les principaux accusés

Madagascar, procès Apollo 21: les avocats dépêchés pour assurer la défense des 20 accusés s'agacent des multiples entorses à l'endroit de la procédure judiciaire. © Sarah Tétaud RFI

A Madagascar, le ministère public a requis mercredi soir la réclusion à perpétuité pour les deux Français et 3 autres des vingt accusés dans l’affaire dite « Apollo 21 », du nom de la présumée tentative de coup d’Etat et d’assassinat du président malgache. Complot et association de malfaiteurs sont les charges qui ont été retenues contre certains inculpés. La défense, elle, demande l’abandon pur et simple des poursuites au motif d’une procédure entachée de vices et de manipulation de preuves. Le verdict définitif est attendu sous 48h.