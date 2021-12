RDC: une ONG pointe les failles béantes de la lutte contre la corruption

La Cour suprême de justice à Kinshasa en RDC. RFI/Habibou Bangré

RFI

Les organisations de la société civile congolaises sont de plus en plus indignées par la faible efficacité, voir la complaisance, de la justice dans la lutte contre la corruption, les détournement de fonds publics et les blanchiments de capitaux. Une étude menée par l'Association congolaise pour l'accès à la justice sur un an révèle comment les dossiers instruits par la justice n'aboutissent quasiment jamais.