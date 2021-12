À Istanbul, l'opération séduction de la Turquie envers le continent africain

Le troisième sommet de partenariat Afrique-Turquie s'est ouvert ce vendredi 17 décembre à Istanbul. Au menu des discussions : tracer les axes de l'action turco-africaine des années à venir avant le grand rendez-vous des chefs d'État samedi 18 décembre. Vingt-six ministres des Affaires étrangères et 16 présidents et chefs de gouvernement doivent faire le déplacement.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale à Istanbul,

Symbole de l'essor de la coopération turco-africaine : les dizaines de drapeaux multicolores déployés dans la salle de réception des ministres. De fortes délégations qui, souligne le ministre des Affaires étrangères congolais, montre à l'évidence la confiance africaine envers le partenaire « stratégique turc ».

Objectif : un resserrement des relations avec les partenaires traditionnels comme la Somalie. Son chef d'État Mohamed Abdullahi Mohamed a d'ailleurs rencontré en tête-à-tête le président Recep Tayyip Erdogan ce vendredi 17 décembre.

Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, a lui aussi fait le déplacement, alors qu'il ne parvient pas à juguler la rébellion tigréenne. Il a plus que jamais besoin du soutien de son partenaire turc déjà très impliqué à ses côtés.

►À lire aussi : Rafles contre des Tigréens en Éthiopie, la dernière vague a un côté « systématique »

L'occasion également de créer des liens avec des diplomaties moins proches, comme la Centrafrique, l'un des seuls États qui n'accueille pas encore d'ambassade turque sur son territoire.

La Turquie, avec des moyens plus limités que d'autres partenaires internationaux, attire aujourd'hui avec sa plus grande flexibilité et son discours critique envers les anciennes colonies.

►À lire aussi : Un 3e sommet Afrique-Turquie pour s'implanter plus profondément sur le continent

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne