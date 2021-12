Gabon: réunion avec populations sur comment résorber les dégâts causés les éléphants

Eléphant dans la réserve forestière de Lope au Gabon (illustration). AP - Saurabh Das

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Gabon, des troupeaux d’éléphants envahissent régulièrement des villages et dévastent les plantations. Alors comment mettre fin au conflit entre l’homme et l’éléphant et surtout comment concilier la protection des pachydermes avec la sécurité des populations et des biens ? La question est au cœur des assises nationales sur le conflit homme-éléphant lancées ce mercredi 15 décembre 2021.