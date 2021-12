Gabon: un scandale sexuel touche le milieu du football

Le stade Oyem au Gabon. Steve Jordan/AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Plus de deux ans d'enquête, de très nombreux témoins interrogés et une conclusion dramatique : des centaines de jeunes footballeurs gabonais auraient été agressés par un responsable de leur formation. Selon une enquête du journal britannique The Guardian, cet ancien sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans aurait fait pression sur ses victimes en les persuadant qu'elles ne réussiraient jamais dans le football si elles ne cédaient pas à ses avances.