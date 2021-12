Procès Apollo 21 à Madagascar: six des 20 accusés condamnés pour complot

Entrée de la salle d'audience du procès Apollo 21. © Sarah Tétaud RFI

RFI

Le verdict est tombé dans l’affaire Apollo 21, du nom de la tentative de coup d’État et d’assassinat du président. Six des vingt accusés ont été condamnés pour complot, les autres ont été acquittés, certains au bénéfice du doute. Le Franco-Malgache Paul Rafanoharano écope de la plus lourde peine : vingt ans de travaux forcés. Quant à ses deux associés, l’un français, l’autre malgache, ils ont été condamnés à dix ans de travaux forcés.