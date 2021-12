Abus sexuels dans le football gabonais: le ministère des Sports saisit la justice

Après les révélations du journal britannique « The Guardian » affirmant qu’un ancien sélectionneur de la sélection U17 de football a agressé sexuellement des centaines de garçons, le président gabonais, Ali Bongo a, dans un « tweet », assuré que la « pédophilie n’a pas sa place au Gabon ». Le ministre des Sports, Franck Nguema, a convoqué la presse en urgence pour lire une déclaration.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Le ton ferme, le visage grave, le ministre des Sports, Franck Nguema assure que le gouvernement est déterminé à faire la lumière sur les révélations du journal britannique. « Amis sportifs, l’heure est grave. L’heure est très grave. Je vous annonce que j’ai saisi le ministre de la Justice pour l’ouverture d’une enquête judiciaire dans la communauté de football national, pour les abus sexuels éventuels ayant été commis à l’encontre des enfants et des jeunes de tout genre, garçons et filles, afin d’identifier les éventuels auteurs et acteurs de ces crimes odieux, a expliqué le ministre. Il s’agit d’éradiquer du milieu du sport national les potentiels prédateurs sexuels ».

Secret de polichinelle

L’enquête du Guardian affirme que Patrick Assoumou Eyi faisait croire à ses victimes qu'elles devaient céder pour être sélectionnées. Il aurait aussi livré des garçons à certaines personnalités.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup écrivent que les révélations du Guardian sont un secret de polichinelle et que les agresseurs sexuels seraient nombreux dans toutes les disciplines sportives.

Franck Nguema a annoncé que le comité directeur de la Fédération gabonaise de football a suspendu à titre provisoire Patrick Assoumou Eyi de toute activité sportive.

