Congo-Brazzaville: les députés préoccupés par les conditions de détention

Gardes à vue prolongées sans parfois tenir compte de la loi, détentions dans des conditions inhumaines et tortures occasionnant la mort… Les députés se sont préoccupés de cette situation vendredi 17 décembre lors des questions orales au gouvernement qui assure prendre des dispositions pour apporter des solutions.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

La question a été soulevée par Jeremy Lissouba, député et président du groupe parlementaire de l’UPADS (Union panafricaine pour la démocratie sociale), première formation d’opposition. Il juge « bizarres » les conditions de détention dans les commissariats. Pour lui, cette situation est imputable à l’État.

Répondant à ce parlementaire, le Premier Ministre Anatole Collinet Makosso a reconnu que la situation était peu reluisante dans les lieux de détention. Il a indiqué que le rôle de la justice n’était pas seulement de punir et de dissuader, mais également de poser les bases d’une insertion positive dans la société.

Deux centres pour jeunes condamnés en réhabilitation

Le Premier ministre a annoncé la remise en fonction, dans les prochains jours, de deux centres de réinsertion des jeunes condamnés. « C’est parce que nous en sommes conscients que nous nous procédons en ce moment à la réhabilitation et à l’opérationnalisation en urgence de deux centres de rééducation et de réinsertion à Aubeville dans la Bouenza (sud) et à Bokania dans la Cuvette (nord), affirme-t-il. C’est pour la réinsertion des jeunes en conflit avec la loi et des jeunes condamnés qui, plutôt que de purger leur peine à la maison d’arrêt dans les prisons, seront recueillis dans ces structures. »

Le gouvernement congolais a également signé un accord de coopération avec l’Union européenne (UE) visant la réhabilitation des Commissariats et l’amélioration du fonctionnement de la police.

