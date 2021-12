Mali: «Migrances», une série de colloques pour marquer la journée internationale des migrants

Aminata Dramane Traoré lors du colloque sur l'immigration qu'elle organise depuis quinze ans à Bamako. © Kaourou Magassa / RFI

Pour marquer la journée internationale des migrants, qui a lieu tous les ans le 18 décembre, le centre Amadou-Hampaté-Ba et le forum pour un autre Mali organisent une série de colloques intitulés « Migrances ». Cette année, c’est autour du thème de l’éco-panafricanisme et de l’engagement des « mères sociales » que des dizaines de chercheurs, d’écrivains et d’artistes se retrouvent à Bamako autour de la question des migrations africaines vers l’Europe.