Burkina Faso: au congrès du CDP, Eddie Komboïgo rempile, Compaoré président d’honneur

Eddie Komboigo (ici en juillet 2021), réélu à la tête du Congrès pour la démocratie et le progrès.

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), l’ex-parti au pouvoir, fondé il y a 25 ans par Blaise Compaoré, amorce un nouveau virage. À l’issue du 8e congrès ordinaire, un nouveau bureau politique de 89 membres été mis en place et Eddie Komboïgo, le président sortant a été réélu pour un mandat de 4 ans à l’unanimité.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

Les sept membres de l’ex-bureau politique qui avaient engagé des poursuites contre le président Eddie Komboigo pour annuler la tenue du congrès, ont été sanctionnés. Ils écopent de six mois de suspension.

Le président Blaise Compaoré conserve son titre de président d’honneur. Mais en lui retirant l’ensemble de ses attributions, il n’aura plus d’influence sur le fonctionnement du parti, qu’il a lui-même fondé il y a 25 ans. Désormais, il n’aura plus qu’un titre honorifique.

Réflexion sur les réformes

L'une des premières missions du nouveau bureau est de travailler à la cohésion entre les membres du parti. « Travailler pour la cohésion et le renforcement du parti, renouvellement et élargissement de la base du parti, dans les 45 provinces pour avoir des chances d’une victoire » aux prochaines élections, souligne le président du parti

Autre fait majeur, le congrès demande la mise en place d’une commission de réflexion sur le changement de dénomination et du logo du parti. Pour le président Eddie Komboigo, 25 ans après la création du CDP, il faut mener une réflexion sur les réformes à entreprendre pour un parti plus fort et résilient en phase avec les réalités socio-politiques du Burkina Faso.

► À lire aussi : Burkina Faso: un congrès du CDP sur fond de crise ouverte avec le président sortant

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne