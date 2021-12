La Fashion Week bat son plein à Dakar

Un mannequin pose au bout du podium lors de la Dakar Fashion Week à Dakar le 12 décembre 2020. AFP - JOHN WESSELS

La Dakar Fashion Week a commencé vendredi dans la capitale sénégalaise et s'achève ce dimanche soir. Cette 19e édition a ramené dix-huit designers de tout le continent, organisée par son initiatrice, la styliste sénégalaise Adama Ndiaye plus connue sous le nom d'Adama Paris. Une édition qui a été plus facile à organiser que l’année dernière, grâce à l’allégement des restrictions sanitaires liées au Covid-19.