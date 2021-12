Madagascar: pourquoi Paris ne réagit pas à la condamnation de deux Français

Je pense que c'est un silence dicté par la prudence parce qu'à l'origine, sur place, on parlait beaucoup de l'implication du premier conseiller français, qui est quelqu'un de très visible. Pour la France, il était souhaitable qu'il n'y ait pas d'élargissement d'autres responsabilités dans un contexte de relations déjà difficiles avec la présidence malgache. La baudruche est en train de se dégonfler. L'avertissement, en particulier en faisant comparaître Victor Ramahatra [ancien Premier ministre] a été entendu par l'armée malgache. C'est un moment qui a permis de désamorcer un certain nombre d'alarmes ou de menaces pour le régime en place qui devrait être enclin maintenant à peut-être plus d'indulgence vis-à-vis des deux condamnés.