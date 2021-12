Soudan: manifestation massive à Khartoum contre l'armée, la police tire du gaz lacrymogène

La police soudanaise a tiré dimanche 19 décembre des grenades lacrymogènes à Khartoum pour disperser les dizaines de milliers de manifestants descendus dans la rue pour s'opposer à l'armée, au pouvoir depuis le coup d'État militaire du 25 octobre.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Khartoum, Eliott Brachet

La situation était chaotique dans le centre de Khartoum ce dimanche. La police anti-émeute a été déployée aux principaux carrefours de la capitale, tandis que les autorités soudanaises ont fermé toutes les routes entourant le quartier général de l'armée avec des barbelés et des blocs de béton. Ces manifestations interviennent trois ans après le début de la révolution au Soudan qui a renversé Omar el-Béchir après 30 ans de dictature.

La police s'est retirée et la foule a débarqué devant les portes du palais présidentiel. « C'est la preuve que le peuple soudanais est plus fort, assure un homme. Nous pouvons faire tomber ce régime comme nous avons fait tombé celui qui le précède. C'est aussi une preuve que la répression ne nous arrête pas. C'est une preuve pour le monde entier. Ils doivent respecter la volonté du peuple. Nous, les Soudanais, on ne se laissera pas gouverner par qui que se soit qui ne représente pas la volonté du peuple. »

► À lire aussi : Soudan: les autorités suspendent une partie de l’accord de paix de Juba

« Pas de négociation, pas de partenariat, pas de compromis avec la junte »

En quelques minutes, les forces de la répression contre-attaque. L'air est saturé de gaz lacrymogène. Une femme reprend sa respiration dans une rue adjacente : « Ils tuent nos enfants et nous frappent. Burhane [général, chef du Conseil souverain, NDLR] , Hemetti [général, numéro 2 du régime], Kabashi [général, porte-parole] sont des bandits et Hamdok [Premier ministre, civil] est dans leur camp. Le pouvoir militaire doit chuter. Nous voulons être gouvernés par une personnalité consciencieuse. Nous voulons un pouvoir 100% civil. Pas de négociation, pas de partenariat, pas de compromis avec la junte. »

Les tirs à balles réelles sifflent dans tous les sens. Les nombreux blessés sont évacués à moto. La foule recule, mais repart aussitôt de l'avant. Les manifestants le disent : ils n'ont plus peur de rien.

► À lire également : Soudan: face à la contestation, Abdallah Hamdock limoge et maintient le cap

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne