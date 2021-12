Angola: des ONG condamnent le déni du président Lourenço concernant une crise alimentaire

Il y a bel et bien des documents officiels qui attestent de la malnutrition. Les enfants et les vieillards sont les plus touchés. Nous avons été surpris avec cette dernière prise de parole du président de la République. Malheureusement, c'est un discours négationniste et c'est regrettable parce que la famine en Angola, c'est une réalité. C'est la conséquence de la mauvaise répartition des richesses et de la mauvaise gouvernance du pays depuis 45 ans. La Plateforme Sud a maintes fois demandé que l'on décrète l'état d'urgence, ce qui n'a jamais été fait et cette intervention du président angolais est la preuve qu'il n'y a pas d'engagement des autorités angolaises pour régler le problème. C'est d'autant plus inquiétant que la famine ne touche pas que le sud du pays. C'est un phénomène à l'échelle nationale. Le nombre de mendiants a explosé et la situation est très critique alors que lui, le président, il fait ce discours comme si la famine n'existait même pas.