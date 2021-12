Cameroun: polémique autour de la fiabilité des tests Covid dans les aéroports

Une infirmière face à un candidat à la vaccination dans un centre Covid à Yaoundé. AFP - DANIEL BELOUMOU OLOMO

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En visite dans le pays, le président de la Confédération africaine de football Patrice Motsepe s'est engagé lundi 20 décembre à faire de la CAN « un succès ». Alors qu'un passe vaccinal à jour et un test négatif ont été imposés aux supporteurs qui viendront assister à la compétition, une polémique grandit autour de la qualité des tests Covid réalisés dans les aéroports de Yaoundé et de Douala.