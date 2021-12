En Côte d’Ivoire, l’inquiétude des riverains du futur métro d’Abidjan

Des ouvriers travaillent sur le chantier du métro d'Abidjan, le 17 septembre 2019. AFP - SIA KAMBOU

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au début du mois, le gouvernement a annoncé que l’emprise de la ligne de métro serait élargie pour constituer finalement une bande de 200 m et non plus de 50 m. Depuis, ceux des riverains du futur métro qui avaient échappé aux bulldozers une première fois, craignent de voir leur maison détruites à leur tour.