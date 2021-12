Sénégal: la déclaration des dignitaires religieux pour des élections locales paisibles

Il demeure clair qu'en de pareilles circonstances les légitimes rivalités politiques peuvent se transformer en de graves conflits pouvant entraîner de regrettables agissements à l'encontre de la paix et de la stabilité de notre pays si l'on n'y prend pas garde. C'est pourquoi nous en appelons ensuite à la conscience citoyenne de tous, surtout des acteurs politiques pour adopter des comportements responsables en vue d'élections crédibles, transparentes et paisibles. Notre propos s'adresse de manière particulière à tous les candidats à ces élections territoriales. Nous les invitons tous au respect des personnes et des institutions. Personne ne doit mettre en danger la stabilité de notre nation, à travers des propos ou des comportements qui incitent à la violence. A l'endroit, des populations, nous réitérons notre appel au calme, à la retenue et au respect de l'autre. Avec tous nous disons non à la violence.