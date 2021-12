Retrait des rebelles au Tigré: place au cessez-le-feu en Éthiopie ?

Le retour des rebelles tigréens du TPLF au sein de la région du Tigré va-t-il déboucher sur un cessez-le-feu dans le pays ? C’est en tout cas officiellement la demande des insurgés, qui ont subi plusieurs défaites militaires ces dernières semaines. Le gouvernement à Addis-Abeba est plus ambigu sur d’éventuelles négociations. C'est qu'il a la haute main sur le terrain militaire.

Avec notre correspondant à Addis-Abeba, Noé Hochet-Bodin

Pour l’instant, il n’est pas encore l’heure de parler de cessez-le-feu, selon la porte-parole du gouvernement éthiopien, Billene Seyoum. « Nous sommes toujours engagés dans la phase finale de cette opération militaire, qui consiste à s’assurer que les forces tigréennes soient chassées des régions Afar et Amhara. »

Les rebelles tigréens ont justement quitté les territoires qu'ils contrôlaient dans les régions Afar et Amhara. « Le gouvernement éthiopien partage toujours les appels à la paix. Nous voulons nous assurer que cette opération soit conclue pacifiquement, par une solution politique », explique la porte-parole.

Dialogue politique national

Cela signifie-t-il que les deux parties vont enfin se retrouver autour de la table, comme le demande la communauté internationale depuis des mois ? Billene Seyoum est plus ambiguë sur ce point : « Le gouvernement fédéral a pour obligation de préserver la paix, de préserver l’intégrité territoriale et doit s’assurer que le TPLF n’est plus une menace pour la stabilité de l’Éthiopie. »

Le gouvernement va lancer en parallèle un dialogue politique national avec certains partis d’opposition triés sur le volet. Il paraît aujourd’hui improbable qu’il puisse inclure le parti tigréen du TPLF.

