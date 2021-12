Au Gabon, le porc local est un met de choix pour les soirées de fin d'années

La viande de cochon est appréciée des Gabonais pour les soirées de réveillon. iStock

Au Gabon, la fièvre des fêtes de fin d’année commence à monter. Les boutiques et marchés sont inondés des cadeaux de Noël. Malgré la crise, les recettes sont assez bonnes. Elles sont encore meilleures chez les petits éleveurs de porc pour qui la période des fêtes fait les beaux jours. A table pour le repas de Noël et du Nouvel an, en effet, pas question pour beaucoup de Gabonais de manger le poulet ou la viande surgelée importée d’Europe ou d’Amérique latine. Le porc local est généralement la viande fraîche et bio préférée des Gabonais. Reportage chez des petits fermiers de Libreville.