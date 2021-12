Côte d’Ivoire: le porte-parole du gouvernement répond à Blé Goudé sur le dialogue politique

Le processus de dialogue politique a commencé depuis plusieurs années de cela. Il y a des traditions, que certains partis politiques participent à ce dialogue politique. Le ministère de l’Intérieur qui coordonne les activités de ce dialogue politique a invité les partis ou les groupements de partis qui ont pris l'habitude de participer à ce dialogue politique. Et donc, forcément, quand un parti politique représente un groupement de partis, l’ensemble des partis composant ce groupement, nous considérons qu’ils sont pris en compte. Maintenant, on peut se réjouir aussi de l’intérêt que certains partis politiques portent à ce processus. Je vais rappeler que nous avons plus de 200 partis politiques en Côte d’Ivoire et que si tous ces 200 partis devaient se retrouver autour de la table des discutions, on aurait quelques difficultés. Mais ceci étant, les requêtes des partis qui veulent participer au processus de dialogue politique, ces requêtes sont en analyse actuellement au ministère de l'Intérieur qui, après analyse, donnera une suite à ces requêtes.