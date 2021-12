Libye: une séance parlementaire pour un nouveau calendrier électoral

Un homme lit un journal local dans la capitale libyenne Tripoli, le 23 décembre 2021, avec un article en première page sur le report des élections présidentielles du pays. Les Libyens ont exprimé un mélange de frustration et d'anxiété après le report des élections prévues pour le 24 décembre.

En Libye, après l'annonce du report de la présidentielle qui aurait dû se tenir ce vendredi 24 décembre - date du 70e anniversaire de l'indépendance - le Parlement nomme une commission chargée de préparer une nouvelle feuille de route pour la transition. Le mandat du Premier ministre Abdel Hamid Dbeibah s'achève officiellement ce 24 décembre selon l’accord politique de Genève.

Lundi 27 décembre, le Parlement étudiera la question d'un remaniement gouvernemental pour nommer un nouvel exécutif jusqu'à la présidentielle qui ne devrait pas avoir lieu dans un mois, mais plutôt dans une fenêtre de six à douze mois. C'est ce qu'affirment des sources parlementaires qui travaillent sur cette nouvelle feuille de route, selon les informations recueillies par Houda Ibrahim, du service Afrique de RFI.

Le Parlement se penchera lundi sur la proposition de la Commission électorale d'organiser l'élection le 24 janvier, mais l'adoption de cette date est loin d'être acquise étant données les divisons internes et le bras de fer engagé entre le Parlement qui siège à Toubrouk, à l'Est, et les autorités de Tripoli.

Alors que le Premier ministre Abdel Hamid Dbeibah multiplie les signaux indiquant qu'il veut garder son poste, des forces de l'Ouest et de l'Est considèrent qu'il ne doit pas être prolongé.

Le nouveau calendrier électoral qui sera mis en place par le Parlement comprendra donc nécessairement la demande d'un remaniement gouvernemental.

Cependant, rien ne garantit que les éventuelles décisions du Parlement seront suivies par les autorités de Tripoli. Abdel Hamid Dbeibah a créé dès son installation au pouvoir il y a neuf mois une nouvelle force à Tripoli composée de plusieurs milices. Ces hommes se sont déployés dans la capitale cette semaine pour une démonstration de force.

Reste à savoir si le Forum politique national libyen qui a désigné Dbeibah se réunira rapidement sous l'égide de l'ONU pour prolonger son mandat ou nommer un nouveau Premier ministre.

