Le retour de la philosophie africaine Ubuntu [4/4]: Frances Goodman

Plus de trente ans après la victoire de Nelson Mandela contre l’apartheid, la philosophie ancestrale Ubuntu popularisée par le leader sud-africain investit actuellement le Palais de Tokyo à Paris. « Ubuntu, un rêve lucide » réunit une vingtaine d’artistes, dont Frances Goodman.

Publicité Lire la suite

« La première personne qui a parlé de l'Ubuntu était Desmond Tutu », se souvient Frances Goodman. Née en 1975 à Johannesburg, la plasticienne sud-africaine explore la beauté et le désir dans ses sculptures féministes à la fois élégantes et étranges. Ubuntu, terme issu des langues bantoues, peut être traduit comme « faire humanité ensemble ».

RFI : D’où vient l’effet si énigmatique de vos œuvres ?

Frances Goodman : Mon œuvre Silver Lining, par exemple, a été réalisée à partir de faux ongles acryliques qui sont appliqués individuellement sur une structure. L'idée derrière cette pièce est la suivante : lorsque je travaille avec des faux ongles, je les considère comme une extension du corps. Il y a aussi cet étonnant effet de mise en valeur lorsque des femmes les utilisent pour se transformer. Mais il y a une dualité inhérente : c'est à la fois beau, mais aussi un peu effrayant, car les ongles peuvent être très dangereux et violents. Ils peuvent rayer et blesser, et ils ont aussi une qualité répugnante, car ils poussent. Ils sont une extension du corps qui continue à pousser. Je suis intéressée par cette idée de féminité qui est incontrôlable, cette notion forte et très affirmée de la féminité et de ce que les femmes peuvent être et de ce qu'elles peuvent accomplir.

Quel est le lien entre votre travail artistique et la philosophie Ubuntu ?

Je pense qu'il est double : tout d'abord, une grande partie de mon travail implique de travailler avec des femmes. Il y a souvent l'idée de collaboration et de communauté. Et il s'agit de comprendre l'individu au sein d'un groupe. Cette idée d'une certaine forme de féminité forte fonctionne lorsque les femmes se rassemblent et travaillent ensemble. Cela correspond à l'Ubuntu. Et l'idée de travailler avec des groupes de femmes est aussi Ubuntu. Même la façon dont je fais le travail, c’est-à-dire de travailler avec des communautés. Je fais aussi des pièces à paillettes qui sont cousues à la main et il y a des communautés qui aident à les faire.

À quel moment et dans quelles circonstances avez-vous entendu le mot Ubuntu pour la première fois ?

Je pense que la première fois que je l'ai entendu, c'était quand j'ai eu 18 ans, au moment des premières élections démocratiques en Afrique du Sud, en 1994. Je me souviens que la première personne qui a parlé de l'Ubuntu était Desmond Tutu. Il a souligné son importance, notamment au sein de la Commission pour la vérité et la réconciliation, concernant l'idée de pardon et de rassemblement de la nation. Je pense que l'idée d'Ubuntu est allée de pair avec la démocratisation du pays. C'est quelque chose que j'ai appris pendant plus de la moitié de ma vie maintenant.

Comment expliquez-vous que l'Afrique du Sud soit à la fois le berceau de l'Ubuntu, cette philosophie de solidarité et de paix, et qu'en même temps il y ait toujours autant de violence, même 30 ans après la victoire de Mandela ?

Je pense que nous avons un héritage très problématique. Nous avons un héritage de personnes qui ont été extrêmement opprimées. L'idée d'Ubuntu offrait une promesse à beaucoup de gens et je pense que cette promesse n'a pas été tenue par rapport à beaucoup de gens. Cet idéal espéré a été accompagné d'une déception énorme. Dans tous les pays où le passé très violent a été caché et refoulé, cette violence remonte à la surface. Elle ne disparaît pas avec l’apparition de la démocratie. Je pense aussi qu'il n'y a démocratie que lorsque les gens commencent à y faire face. Nous avons un héritage avec beaucoup de blessures et de dommages, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a tant de violence et tant de colère en Afrique du Sud. Ces choses ne se règlent pas facilement.

► Ubuntu, un rêve lucide. Exposition au Palais de Tokyo à Paris, du 26 novembre au 20 mars 2022. Avec les artistes Jonathas De Andrade, Joël Andrianomearisoa, Michael Armitage, Bili Bidjocka, Kudzanai Chiurai, en collaboration avec Khanya Mashabela et la participation de Kenzhero, Nolan Oswald Dennis, Lungiswa Gqunta, Frances Goodman, Kudzanai-Violet Hwami, Richard Kennedy, Grada Kilomba, Turiya Magadlela, Ibrahim Mahama, Sabelo Mlangeni, Meleko Mokgosi, Serge Alain Nitegeka, Daniel Otero Torres.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne