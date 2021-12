Reportage

Afrique du Sud: un Noël moins faste qu'avant le Covid pour les plus pauvres

Audio 01:20

Une femme et un enfant devant un arbre de Noël dans un centre commercial de Johannesburg, vendredi 24 décembre 2021. AP - Denis Farrell

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’Afrique du Sud est aussi à la fête, en ce 25 décembre. Le pays, en plein été austral, célèbre Noël autour d’un bon repas en famille. Mais la situation économique est venue assombrir les festivités. L'Afrique du Sud, l’une des nations les plus inégalitaires au monde, était déjà en récession avant la pandémie et a été fortement touchée par la crise. Le variant Omicron et les émeutes de juillet ont un peu plus plombé la croissance, qui devrait être moins élevée que prévue en 2021. C’est donc un Noël moins faste qu’avant la crise pour les ménages les plus défavorisés dans les townships.