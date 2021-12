Guerre d'Algérie: l'ouverture anticipée des archives actée en France

C'est une avancée importante, puisqu'elle permet d'accéder aux archives judiciaires et policières de la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance algérienne, et ça va jusqu'en 1966, donc ça intègre des sujets qui, aujourd'hui, étaient difficilement accessibles, comme les crimes de l'OAS, les procès des terroristes de l'OAS. Et que tous les ministères soient concernés - Armées, Affaire étrangères, Intérieur, les archives de la gendarmerie, les archives de la police judiciaire -, c'est un acte très important, puisqu'il permet l'accès à tout le monde