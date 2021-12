RDC: les passagers d'un petit porteur perdent la vie dans un crash au Sud-Kivu

Cinq personnes ont été tuées dans un accident d'avion ce jeudi 23 décembre 2021 dans le territoire de Shabunda, au Sud-Kivu, en République démocratique du Congo. Des brouillards dus au mauvais temps seraient à l'origine de l'accident de cet appareil.

Avec notre correspondant à Bukavu, William Basimike

Selon l'administrateur du territoire de Shabunda, c'est un petit porteur de la compagnie Malu Aviation qui s'est écrasé dans la forêt à six minutes de son atterrissage prévu à l'aérodrome de Shabunda.

L'appareil, en provenance de Goma, transportait des marchandises : pour la plupart, des denrées alimentaires en cette période des fêtes de fin d'année.

Kashombana Bin Saleh précise que parmi les victimes figurent le pilote de nationalité belge, le copilote, un membre d'équipage et deux passagers.

Il ajoute que l'appareil a été retrouvé non loin du village de Mupasa, et non dans le village Keisha comme cela avait pu être annoncé auparavant.

Selon l'administrateur, une équipe a été diligentée sur place.

Tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes, le ministre provincial des Transports et Voies de communication, Alimasi Malumbi Matthieu, indique que des recherches sont en cours pour retrouver la boîte noire, afin de déterminer les causes du crash.

Le président de la société civile de Shabunda, Joseph Mpeseni, déplore l'enclavement de ce territoire du Sud-Kivu. Il interpelle les autorités sur l'état des routes, très délabrées, et sur la gestion des infrastructures.

Il y a quatre jours, une femme malentendante est morte à l'aérodrome de Shabunda, percutée par un autre petit porteur sur la piste.

